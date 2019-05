Por Fernando Oliveira/Ascom

A festividade do Dia do Trabalhador, teve início pela manhã, pelo quinto ano consecutivo, com a Missa Campal, sendo celebrada nesta data, 1° de Maio, pelo Padre Moacir Carreiro na comunidade Local.

Onde logo após foi realizado a fala das autoridades presentes, Prefeita Fernanda Hassem, Dep. Jonas Lima, Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, vereador Rosildo Rodrigues, presidenta do sindicato dos trabalhadores rurais, Francisca Bezerra. Participaram também os vereadores, Edu Queiroz, Antônio Francisco, Rozevete Honorato, Jurandir Queiroz, vice-presidente Marquinho Tibúrcio e o Vice prefeito Carlinhos do Pelado.

Onde foi servido almoço para toda a população em seguida torneio de futebol e sorteio de dezenas de brindes doados pela Prefeitura de Brasileia.

O evento aconteceu na agrovila do Km 26, é uma realização Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STRB), com apoio da prefeitura em parceria com empresários e comunidade local.

O evento contou com uma ampla agenda de atividades das mais diversas, desde as culturais, como shows de artistas regionais, apresentações de dança e uma programação exclusiva para a criançada, até as atividades esportivas, como torneios e competições. Os artesãos, comerciantes e cozinheiros também não ficaram de fora, barracas foram dispostas em todo o local onde o evento foi realizado, visando fomentar a economia solidária, em parceria com a Secretaria de Estado de Pequenos Negócios.

A Prefeita Fernanda Hassem, destacou a importância de se comemorar a data e reafirmou o compromisso da gestão em trabalhar cada dia mais para levar investimentos à população.

O Vereador Presidente Rogério Pontes, diz que a Câmara Municipal, sempre vai apoia e aprovar todos os projetos em benefícios dos trabalhadores. E que o Poder Legislativo do Município, é um defensor dos direitos de todos.

