Mais um presidiário fugiu de forma misteriosa do Penitenciária Francisco d’Oliveira Conde em Rio Branco. Há 11 dias o detento Maxwell Viana do Nascimento preso por tráfico de drogas fugiu da cela 11 do pavilhão ‘F’ vestido como um agente penitenciário com bala clava e com um apoio de um veículo para sair do presídio.

O premiado agora da falha segurança penitenciária foi o reeducando Leandro Xavier de Barros que estava alojado na cela 16 do pavilhão ‘C’. A falta do detento foi percebida no final da tarde desta segunda-feira (17) após uma contagem de rotina feita pelos agentes penitenciários.

Na cela não havia sinais de arrombamento nas paredes, grades, nenhum meio que facilitasse sua fuga.

Leandro Xavier estava preso pelo crime de tráfico de drogas, desde o ano de 2010 em uma ação da Polícia Federal no aeroporto da capital quando tentava seguir com 16 kg de cocaína oriunda da Bolívia para São Luís do Maranhão.

A direção do Instituto Penitenciário informou a reportagem do site a Folha do Acre que foi aberto um processo administrativo para averiguar como ocorreram as fugas. Vários já estão sendo interrogados e imagens interna e externas do presídio estão sendo analisadas.

