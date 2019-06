“Estamos ouvindo as testemunhas para esclarecer as circunstâncias. Queremos saber se havia uma desavença anterior entre os irmãos e quem tomou a iniciativa para agredir. O suspeito também ficou ferido no peito, na costela e na região do pescoço. Segundo ele, durante a luta o irmão conseguiu passar a faca nesses locais, mas foram ferimentos apenas superficiais”, falou Ventura.