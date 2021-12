Preso em flagrante, em Cobija, o maior ladrão de motocicletas do Acre

A polícia do Departamento de Pando, na fronteira da Bolívia com o Brasil, na região Sul do Estado do Acre, informou que prendeu o acreano considerado pelas autoridades pandinas como o chefão de furtos e assaltos a motocicletas nos dois lados da fronteira.

Trata-se de Osmir Leite Araújo, de 30 anos, procurado pelas policias brasileira e boliviana como o autor de vários assaltos nas cidades vizinhas de Brasiléia e Epitaciolândia (AC) e em Cobija, capital do Estado de Pando.

Consta nas investigações dos dois países que ele costumava abordar motociclistas na saída da garagem de casa, ou em via publica, principalmente nos sinais de transito, para tomar as motos e levar para o país vizinho, onde eram trocadas por entorpecente.

A mesma coisa ele fazia do lado boliviano e trazia as motocicletas para o Brasil onde eram comercializadas a preço bem abaixo do valor de mercado para uso em ramais onde não existem fiscalizações de transito.

O ACjornal, apurou, na manhã desta segunda-feira, que Osmir Leite Araujo foi preso em flagrante, portando uma pistola de grosso calibre, após assaltar uma boliviana para tomar a moto.

Ao tentar fugir para o lado brasileiro, ele foi perseguido por duas patrulhas da policia departamental pelo centro de Cobija e acabou sendo interceptado pela guarnição da Policia Naval boliviana na cabeceira da ponte da amizade.

Um juiz de primeira instância da justiça boliviana determinou o recolhimento do preso estrangeiro ao presídio de segurança máxima de Villa Bush, considerado uma das unidades com regime de carceragem mais severos em toda a America do Sul.

O mesmo magistrado ordenou à diplomacia boliviana que informasse ao Itamarati, para que ele repassasse à secretaria Estadual de Segurança Publica do Acre, a informação sobre a prisão do assaltante brasileiro e as circunstâncias em que se deu em território estrangeiro.

Com base nas descrições feitas por vítimas de assaltos ocorridos nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia nos últimos três meses, a policia acreana acredita que Osmir tenha levado para o lado boliviano cerca de 12 motos roubadas no lado brasileiro.

