Por Fernando Oliveira/ASCOM

Os vereadores da Câmara Municipal prestigiaram o desfile cívico em comemoração ao aniversário de Brasileia, realizado nesta quarta-feira (03), data em que o município completa 109 anos de emancipação política. O tradicional ato cívico aconteceu na Avenida Geny Assis no Centro da cidade.

Centenas de pessoas assistiram ao desfile, que teve como tema ” Educação, Cidadania e Respeito”. Desfilaram, Pelotão do Exército, Corpo de Bombeiros e Bombeiros Mirins, Banda de Música Polícia Militar, Banda de Percussão BANPEK, Grupo da Melhor Idade de Brasileia, creche municipal e demais escolas, e ainda teve a presença de alunos da escola Mariano Batista e da cidade vizinha Cobija.

Abertura do ato cívico foi feito pelo governador do estado, Gladson Cameli, Prefeita Fernanda Hassem,Vice prefeito, Carlinho do Pelado. E contou com o prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, a vice-governadora do Estado de Pando (Bolívia), Paola Terrazas, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Genilson Leite, os deputados estaduais Manoel Moraes, Antônio Pedro e Maria Antônia,

Da Câmara Municipal, participaram o presidente do Poder Legislativo Municipal, Rogério Pontes(MDB),Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio(PSDB), e os parlamentares Edu Queiroz(PT), Antônio Francisco(PT), Rozevete Honorato(PSB), Rosildo Rodrigues(PT), e demais autoridades municipais e público em geral.

O presidente da Casa de Leis, Rogério Pontes, destacou os avanços da cidade nos últimos anos na gestão da Prefeita Fernanda Hassem, e parabenizou a todos que participaram do desfile. “Parabéns aos estudantes, professores, a todos que lutaram para fazer um lindo desfile. Hoje é dia de festa, dia de comemorar o avanço. Parabéns, povo de Brasileia”, disse.

Comentários