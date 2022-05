Previsão do tempo para quinta-feira (12) no Acre é de céu nublado com sol entre muitas nuvens

No dia 30 de junho acontecerá a primeira edição do Afiliados Latam, em São Paulo. O evento de afiliação será no dia seguinte ao maior evento de apostas do Brasil, o BiS (Brazilian iGaming Summit), que acontecerá de 28 a 29 de junho, no mesmo local.Os dois eventos acontecerão em uma das esquinas mais famosas de São Paulo, no cruzamento da Juscelino Kubitschek e Av. Faria Lima, no Espaço JK.

Abrangendo o mercado de iGaming, que por sua vez inclui apostas esportivas, jogos de cassino, bingo, poker e outras modalidades, o evento deverá abordar questões de mercadoria digital em geral, bem como questões de mercadologia de afiliados. Além desse conteúdo, haverá debates sobre criptos, tokens e NFTs.

O evento proporcionará ainda diversas palestras com personalidades de toda a indústria de iGaming. Os nomes da programação incluem Pedro Lucas Trindade, Pedro Feitosa, Juliano Fontes, Fernando Verchai, Abelardo Dantas, Rodrigo Loco e outros grandes nomes que serão anunciados em breve.

“A iniciativa dará voz aos afiliados que trazem anos de experiência na bagagem, para compartilhar durante o evento, de maneira que a audiência possa aproveitar dicas importantes para iniciar ou aprimorar suas operações”, comentou Alessandro Valente, co-fundador da Super Afiliados e idealizador do evento.

Até o momento espera-se que diversos painéis dedicados aos temas mais ‘quentes’ do momento façam parte do evento, como: a situação dos afiliados seguindo a regulamentação do mercado de apostas esportivas e a potencial abertura do mercado em geral seguindo o PL 442/91, aprovado pelo congresso em fevereiro deste ano.

A programação completa será publicada no site oficial da Afiliados Latam até o início de junho. Até lá o público pode acompanhar os canais digitais do evento para conferir os nomes dos palestrantes confirmados e das empresas que estarão participando.

Diversos planejamentos foram feitos para que o evento tomasse a forma necessária para atingir, tanto o público mais experiente no segmento de afiliados como aqueles que estão começando a se aventurar neste setor.

