As nuvens continuam carregadas na região Norte neste domingo (28). Chove a qualquer hora no centro-norte do Amazonas e norte do Pará. Há alerta para chuva volumosa em Belém. Sol e pancadas de chuva a partir da tarde nas outras áreas. No sul do Tocantins e em Palmas, o clima fica seco.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura mínima na região será de 20ºC e a máxima de 37ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%.