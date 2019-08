Em São Paulo, o clima varia entre nublado e parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas nesta segunda-feira (5). O Espírito Santo pode ter tempo encoberto a nublado com chuva isolada. A previsão é de tempo nublado no Rio de Janeiro, onde há possibilidade de chuvisco. Em Minas Gerais, o céu deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de geada.

A temperatura mínima fica na casa de 0ºC, enquanto a máxima chega a 31ºC. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.