Com uma nova composição distribuída entre 24 vagas, a 15ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) inicia no próximo dia 5 de fevereiro. A abertura dos trabalhos, no dia 1º, será marcada pela sessão solene, prevista para iniciar às 10h, que dará posse aos deputados estaduais eleitos em outubro de 2018 e pela escolha da nova Mesa Diretora do Parlamento acreano.