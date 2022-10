PRF-AC apreende 20kg de skunk durante abordagem no interior do Acre

A Polícia Federal (PF) no Amazonas informou, nesta sexta-feira (28), que realizou a maior apreensão de dinheiro em espécie durante o segundo turno com a operação “Eleição 2022”.

Cerca de R$ 3 milhões foram apreendidos com duas pessoas, que foram presas. Segundo a PF, o dinheiro foi retirado pelas duas pessoas em um banco no centro da capital amazonense de Manaus.

A dupla foi presa em flagrante. Além disso, foram apreendidos dois celulares e um carro de luxo.

Os homens tinham a companhia de uma empresa de transporte de valores e tinham vínculos com um político no estado do Acre. A Polícia Federal não divulgou o nome dos detidos e nem quem seria o político com ligação com essas pessoas.

Os dois homens foram levados para a Superintendência da PF onde foram ouvidos, e não conseguiram explicar para onde iria o dinheiro.

Em seguida, foram para audiência de custódia e vão responder pelo crime de “caixa dois”, com pena de cinco anos de prisão e multa. O caso ocorreu no último dia 21, mas só foi divulgado nesta sexta-feira (28) pela PF.

