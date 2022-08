PRF apreende 200kg de maconha e prende dois suspeitos na BR 364

Por Gleydison Meirelles

Temendo a interferência das organizações criminosas no processo eleitoral, o Acre já solicitou a presença das Forças Armadas para reforçar a segurança no dia das eleições. A solicitação feita pelo TRE acreano vale para todos os 22 municípios.

Outros nove estados também já solicitaram a presença das tropas federais. Entre as justificativas apresentadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) ao Tribrunal Superior Eleitoral (TSE), está o acirramento político no país e presença de facções criminosas em algumas localidades. Ao todo, a lista tem o pedido para reforço na segurança em 439 municípios brasileiros.

Até o momento o Acre é único estado com solicitação para todas as cidades, devido à violência empregada pelas organizações criminosas e que se instalou em solo acreano nas últimas décadas.

De acordo com o levantamento foi feito pelo GLOBO, o requerimento é praxe durante os pleitos eleitorais, mas há uma característica distinta que motiva as requisições em 2022: o acirramento da polarização política e o temor de violência generalizada por quem desacredita o processo eleitoral. No caso do Acre, o TRE, por meio de sua assessoria, confirmou que a solicitação foi por temer a interferência dos grupos criminosos no pleito.

Ainda de acordo com o levantamento do GLOBO, pelo menos cinco estados requisitaram os militares por temer a interferência de facções no processo eleitoral: Acre, Ceará, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Pará.

