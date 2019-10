Foram apreendidos um veículo e aproximadamente mil camisas de origem estrangeira vindos da Bolívia com destino à capital acreana, na BR-317, no Km 157, em Capixaba

Nesta segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal realizou mais uma fase da Operação Rota Segura no Acre cujo objetivo principal é combater os ilícitos de trânsito e de criminalidade nos pontos de maiores fluxos de veículos e pessoas nas BR-317 e BR-364.

Como resultado da Operação, pela manhã, foram apreendidos um veículo e aproximadamente mil camisas de origem estrangeira vindos da Bolívia com destino à capital acreana, na BR-317, no Km 157, em Capixaba (AC). O homem, o veículo e a mercadoria foram levados para a Delegacia da Receita Federal em Epitaciolândia (AC) pelo suposto crime de descaminho.

À tarde, durante serviço de ronda, no Km 122 da BR-364, nas proximidades do bairro Belo Jardim 2, em Rio Branco (AC), outra Equipe da PRF avistou um homem em ação de violência contra um jovem.

O agressor utilizando-se de um simulacro de pistola subtraiu uma certa quantia em dinheiro, um telefone celular e estava tentando levar a motocicleta da vítima quando os PRFs chegaram no momento do flagrante. Os policiais confirmaram que minutos antes o homem que fora contido, juntamente com outro indivíduo que fugiu, tinha roubado duas vítimas do sexo feminino.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes com a arma falsa para os procedimentos cabíveis, os policias levaram os pertences recuperados, inclusive o veículo, para serem restituídos ao jovem.

As duas mulheres vítimas de roubo também dirigiram-se para a Delegacia com o intuito de prestar a denúncia do crime.

