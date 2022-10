PRF e GIRO recuperam carro roubado em São Paulo rumo à Bolívia

Com ações alinhadas, acompanhamento intensivo e foco na atualização dos dados, o município de Epitaciolândia é destaque de acordo com a avaliação do Previne Brasil que classificou como a cidade de melhor desempenho em saúde do estado do Acre.

É importante destacar que o município, ainda no mês de junho de 2022, saltou da vigésima primeira posição para segundo colocado no estado por ter alcançado as diversas ações exigidos através do Previne Brasil, que possui critérios específicos de indicadores na Atenção Primária.

Com alegria o prefeito Sérgio Lopes e o Secretário de saúde, Sergio Mesquita receberam, na data de 07 de outubro, a noticia de que o município de Epitaciolândia é a cidade com melhor desempenho em saúde entre as demais do estado.

Em um 1 ano e 10 meses de gestão, Epitaciolandia abandona a vigésima primeira posição para ocupar o primeiro lugar no Ranking.

O secretário Sergio Mesquita destaca que “o resultado é fruto de um trabalho consistente que vem sendo desempenhado pelos profissionais da saúde desde o início da gestão do Prefeito Sérgio Lopes que sempre buscou atender todos os munícipes e profissionais com zelo e atenção. Os requisitos do Previne Brasil também consideram os números de atendimentos odontológicos, exames de Papanicolau, aplicação de vacinas e programas efetivos para diabéticos e hipertensos”.

Previne Brasil

O programa de financiamento federal da Atenção Primária à Saúde foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, e implementado em 2020.

O objetivo do programa é aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre a população e a equipe de saúde, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

