PRF flagra mais de 170 quilos de cloridrato de cocaína dentro de cabine de caminhão em rodovia no Acre

O pesquisador Alejandro Fonseca explica que as friagens costumam chegar ao estado no mês de junho, mas este ano, esta já é a segunda queda de temperatura, o que significa, que o verão amazônico chegou mais cedo.

“O mês de abril foi com cara de maio, que é o mês de transição, de quando as chuvas vão desaparecendo para a chegada da seca. Ou seja, temos tido uma antecipação da chegada do ‘verão amazônico’, que deve ser prolongado, entre cinco meses ou mais, sendo que, normalmente, é em torno de três meses. Isso tem duas implicações, uma de que esperamos que seja uma época extremamente seca, e isso significa nível do rio muito baixo, por outro lado também significa que, possivelmente, vamos ter muito mais entrada de frente fria na região”, explicou.