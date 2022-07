PRF prende dois homens e apreende adolescente com armas em abordagem na BR-364

Estrelão age rápido após saída de Neila Rosas e acerta com treinador, que já comanda treinos da equipe no CT José de Melo. Atual campeão estadual vai buscar bicampeonato

Após a saída da técnica Neila Rosas no decorrer desta semana, o Rio Branco-AC não ficou parado, agiu rápido e já tem novo treinador para o time de futebol feminino. O presidente do clube, Valdemar Neto, confirmou acordo com Jesus Silva, que comandou o Vasco-AC no Campeonato Acreano Sub-20 desta temporada.