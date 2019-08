A Polícia Rodoviária Federal anunciou na tarde desta quinta-feira (29), a prisão de um homem que seria integrante de organização criminosa atuante. A prisão ocorreu durante fiscalização de rotina no km 97 da BR-317, em Senador Guiomard. O homem estava em um táxi que seguia para Rio Branco.

“Dentre os passageiros, havia um homem que apresentou nervosismo em excesso e várias contradições sobre as perguntas que os policiais lhe faziam. Contando várias versões sobre os motivos de sua viagem à capital acreana, sem portar documentos, o passageiro se identificou com um nome e que durante a fiscalização os PRF’s confirmaram tratar-se de identificação falsa”, relata a PRF.

O homem confessou que mentira sobre sua identidade porque fazia parte de um grupo criminosos que atua no Estado do Acre, que estava cumprindo regime semi-aberto e que pretendia ir a capital para resolver assuntos com um rival.

“Diante do crime cometido e previsto no art. 307 do Código Penal, o homem de 27 anos de idade foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para os procedimentos cabíveis”, informou a PRF.

