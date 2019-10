“Operação Rota Segura”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu entre os dias 22 e 23 de outubro com pontos de fiscalização nas BR-317 e BR-364

As prisões e apreensões aconteceram durante mais uma fase da “Operação Rota Segura”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ocorreu entre os dias 22 e 23 de outubro, com pontos de fiscalização nas BR-317 e BR-364.

A operação teve o reforço de policiais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) do Acre e de Rondônia e dos que trabalham no setor administrativo. Durante a operação, a PRF fiscalizou 477 veículos e 474 pessoas, com 76 testes de etilômetro realizados e um condutor autuado por embriaguez.

Foram apreendidos três pássaros, R$ 8.564,00 e uma motocicleta que havia sido roubada pouco tempo antes de ser abordada. Ao todo, durante os dois dias de operação, três pessoas foram presas.

