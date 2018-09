A Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve início nesta quinta-feira (6), a Operação Independência 2018. A ação vai até as 23h59 de domingo (9) e acontece em função do feriado de 7 de Setembro na sexta-feira, junto com o feriado do Dia da Amazônia, que foi transferido pelo Governo do Acre para esta quinta-feira.

Segundo o chefe de Núcleo de Operações, Simonarde Lima, o objetivo principal da fiscalização é proteger as saídas e entradas dos municípios, concentrando as ações em Sena Madureira, Xapuri e Porto Velho. As barreiras fixas no posto da polícia continuam, mas será feito patrulhamento para detectar quaisquer irregularidades.

A PRF alertou ainda que os motoristas tenham atenção as regras básicas de segurança, fazendo um check list antes de sair para estrada, verificando as condições mecânicas do veículo, se os pneus estão em dia, se os equipamentos do carro, como macaco hidráulico, chave de roda estão funcionando. Lembrando sempre de obedecer as regras de sinalização, como limite de velocidade permitido na pista e não fazer ultrapassagens proibidas.

Radares fotográficos e etilômetros vão ser utilizados para coibir comportamentos considerados de risco, é o caso do excesso de velocidade e de condutores alcoolizados.