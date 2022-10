PRF trabalha para liberar trechos interditados por caminhoneiros no Acre e outros estados

Com o resultado das eleições presidenciais no segundo turno neste domingo (30), quase 3% dos votos do Acre foram registrados como nulos ou brancos. Já as abstenções representam um total de mais de 166 mil eleitores, número maior que no primeiro turno.

Os votos nulos corresponderam a 6.697 eleitores ou 1,60% e brancos 4.715 eleitores ou 1,12%. A nível de Brasil, os votos nulos corresponderam 3.867.264 ou 3,16% e brancos 1.741.260 ou 1,43%.

As abstenções no estado do Acre cresceram do primeiro para o segundo turno. No primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral registrou 131.784, o que significou 22,44% dos eleitores aptos.