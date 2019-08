A primeira noite do IX Circuito Country superou as expectativas de público, por se tratar de uma iniciativa particular mesmo assim o público compareceu para prestigiar o Show da Banda Barões da Pisadinha.

O prefeito Tião Flores antes da apresentação do show principal agradeceu aos convidados e ao público em geral por terem vindo prestigiar o evento. “Queremos agradecer as presenças de nessa prefeita vizinha Fernanda Hassem, ao deputado estadual Bestene, vereadores e principalmente ao público que vieram prestigiar e se divertir em mais essa festa realizada com muito carinho pela prefeitura de Epitaciolândia.” destacou Flores.

