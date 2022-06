Primeiro corpo de boliviano é localizado em rio com apoio de Bombeiros do Acre

Na manhã desta terça-feira, dia 21, cerca de três dias depois, o primeiro corpo de um boliviano desaparecido na região de Puerto rico, município distante cerca de 180km de Cobija, da capital do estado de Pando, que faz divisa com o Acre.

Um tradicional campeonato de pesca que é realizado sempre no início do verão amazônico no Rio Orthom, onde recebe várias equipes e pescadores, terminou em tragédia neste ano, quando um barco naufragou e dois de quatro ocupantes, desaparecerem no rio.

Uma equipe de socorristas do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre localizada em Epitaciolândia, composta Sargento/BM Vivan e os três Cabos, Teodoro, Borges e Jorgeano, foi solicitada pelo prefeito do município, Yord Leverens, foi liberada pelo secretário de segurança público do Acre.

Após quase três dias, o primeiro corpo foi localizado, sendo do boliviano Oliver Manu, cerca de uma hora e meia de barco, em meio a galhos de árvores dentro do rio. As buscas pelo corpo Saúl Renzo Onofre, continuam nos próximos dias. A preocupação fica pela vazante e a quantidade de areia no rio.

Os trabalhos vêm sendo acompanhados pelo Comandante de Ensino, Proteção e Combate ao Incêndio Florestal e Urbano do Alto Acre-BEPECI, 1º tenente Fernando Villanova Machado.

