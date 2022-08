Primeiro paciente diagnosticado com varíola do macaco na Bolívia recebe alta

A tarde desta segunda-feira, 22, foi de festa e grande manifestação de apoio à candidatura de Gladson Cameli (Progressistas) à reeleição para o governo do Acre. A expressão máxima da democracia acreana, protagonizada pela Coligacão Avançar para Fazer Mais, realizou, de uma vez só, inauguração do comitê central de campanha, adesivaço e bandeiraço na rua Empinonadas Jácome, no centro da capital Rio Branco.

Às 15h: 30, Cameli desceu o Palácio Rio Branco e foi acolhido por abraços de populares, de comerciantes e pelo apoio de uma militância aguerrida. Como de costume e atendendo aos requisitos de um candidato popular e muito querido pelo povo, seguiu se conectando com apertos de mão e troca de sorrisos com a população. A cada encontro, dizia: “Muito obrigado por abraçar as ideias do nosso projeto, que é, sem dúvidas, o melhor para o nosso estado”.

Ao lado de Gladson, o candidato ao senado na chapa, Ney Amorim, reforçava que a coligacão apresenta as melhores propostas para o Acre seguir rumo às mudanças iniciada no atual governo. “Vamos com a gente, meu povo. Com a ajuda de cada acreano, seguiremos reconstruindo o nosso querido estado”, repetia.

A frase “Vem cá meu governador e meu senador”, dita por Antônia Maria, de 47 anos, marcou a tarde e se repetia como coro por onde passavam Cameli e Ney. Após trocar um caloroso abraço com Gladson, a funcionária pública agradeceu pela gestão compromissada com o Acre: “Tenho um familiar que se salvou durante a pandemia e no hospital construído em tempo recorde no governo dele. Minhas palavras são de muita gratidão”, externou.

Cantando “Gladson, Mailza e Ney estamos com vocês” o jovem Davi Oliveira Silva, 25 anos, declarou o porquê tem em Cameli a esperança de um Acre com mais oportunidades. “É a melhor opção”, disse.

De acordo com a organização, mais de 6 mil pessoas prestigiaram os eventos.

