Principio de Incêndio é registrado no Hospital da Criança; pacientes são socorridos às pressas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou no início da manhã deste sábado (17) que um princípio de incêndio foi registrado na UTI pedriátrica do Hospital da Criança, que atualmente se encontra instalado nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO), pois a sede, localizada no centro, passa por reformas.

De acordo com a nota pública, o fato ocorreu por volta das 2h desta madrugada.

A nota assinada pela secretária Paula Mariano, destaca que as equipes que estavam de plantão fizeram o remanejamento dos pacientes e que ninguém saiu ferido em decorrência do sinistro.

Quanto aos cuidados, a secretaria reforçou o compromisso com a saúde pública e informou que as causas do acidente serão investigadas pelos setores e órgãos competentes.

Todas as crianças foram retiradas do local e colocadas em outro lugar. Durante o imprevisto, ninguém saiu ferido. O fogo consumiu o condicionador de ar, o forro, objetos e equipamentos.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e controlou toda situação. A área foi isolada para os trabalhos de perícia. A causa do incêndio será confirmada após o laudo pericial. A princípio, o Corpo de Bombeiros acredita que o fogo pode ter se iniciado através de um curto circuito na parte elétrica do condicionador de ar.

