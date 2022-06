Processo do sargento Nery entra em segredo de justiça após defesa pedir suspeição de juíza do caso

O Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva foi palco de muita alegria e descontração na tarde desta quarta-feira (1).

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Assistência Social preparou a festa da melhor idade com muito carinho, a ação foi desenvolvida junto aos integrantes da melhor Idade do município, e contou com a participação dos idosos de Epitaciolândia e Assis Brasil.

Uma tarde animada com som ao vivo e muita alegria, onde os presentes dançaram e trocaram experiências com idosos dos municípios vizinhos, a festa teve como objetivo proporcionar entretenimento, diversão e muita alegria ao público da melhor idade.

Centenas de idosos foram prestigiar o evento que já é tradição no município. O Secretário Djahilson Américo, o vereador Jurandir Queiroz, Coordenadora do Centro de Convivência do Idoso de Brasiléia Suellen Araújo, Coordenadora do Centro de Epitaciolândia Sandra Rodrigues e a Coordenadora do centro do idoso de Assis Brasil Jucilene Lima, estiveram animando a festividade e cumprimentando o público presente.

De acordo com a coordenadora Suellen Araújo a festa já é uma tradição do grupo da melhor idade “Estamos felizes por estarmos aqui em mais um encontro da melhor idade, onde estamos recebendo os idosos de Assis Brasil, Epitaciolândia e os nossos queridos idosos de Brasiléia que gostam dessa festa e sempre estão participando das atividades, portanto em nome da nossa prefeita Fernanda Hassem e do secretário Djahilson Américo quero dizer que é um prazer sempre receber a todos e compartilhar da alegria dos nossos idosos nesse momento”, destacou.

