A Secretaria Municipal de Educação (SEME) divulgou nesta quarta-feira (30) a relação com os nomes dos candidatos (as) que tiveram suas inscrições deferidas no Processo Seletivo que visa a contratação temporária de professores.

Com provas marcadas para esta sexta-feira, dia 01 de fevereiro, o Processo Seletivo pretende contratar professores para atender a Rede Municipal de Ensino. As vagas estão distribuídas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos. Os aprovados serão contratados pelo período de 10 meses com salários de R$ 1.342,81 e 1638,23 para professores com nível médio e superior, respectivamente.

Confira a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas:

Nº DA INSCRIÇAO NOME DO CANDIDATO 1 Meiri Ferreira Martins 2 Josileide Araújo dos Santos 3 Lidiane Lima dos Nascimento 4 Natalice Lima de Azevedo 5 Gesiana Alves dos Santos 6 Erica Kolanco Silva 7 Thaline Silva de Farias 8 Gleison Oliveira de Santana 9 Cleiciane Queiroz da Silva 10 Jeruza Araujo da Silva 11 Abrahanne Araújo Saady da Silva 12 Luciana Gomes Soares 13 Irineu Lima do Nascimento 14 Alisson da Silva Rocha 15 Valdiva Pereira das Neves 16 Antonio Francisco Ribeiro dos Santos 17 Jogiana dos Santos Castro 18 Antonia Silva e Jesus 19 Irisleuda da Costa Rufino Castro 20 Jessica Alves de Souza Freitas 21 Maranilde Saboia dos Santos 22 Josilene Araújo dos Santos 23 Quécia Rodrigues de Sousa 24 Sergia Lima do Nascimento 25 Gutembergue Sousa de Lima 26 Maria Valmira Nascimento Simão 27 Marcos Antonio Santos Goés 28 Karina Moreira Farias Alves 29 Joselina da Costa Pinto 30 Antonia Dantas Rodrigues

31 Vanucia Sales Gomes 32 Gerlane Rodrigues da Silva 33 Edineuza Mesquita de Sales 34 Valdemiro Pereira das Neves 35 Antonia Tavares Gomes 36 Alverino Gonçalves Torres 37 Raquel Silva Gomes 38 Margarida do Nascimento Gomes 39 Deuciana Rodrigues da Silva 40 Maria Luciane Farias da Silva 41 Rosilene de Oliveira Queiroz 42 Samila Pereira da Silva 43 Maria de Nazaré Araújo 44 Marta de Aquino Freire 45 Maria Raimunda Souza da Silva 46 Sueli Silva das Neves 47 Eliete Cordeiro do Nascimento 48 Alderina Lopes de Souza 49 Katiane Farias da Silva 50 Antonia Silva e Silva 51 Andressa Silva e Silva 52 Jamisclei da Silva Braga 53 Marissandro Nascimento Rodrigues 54 Marivalda Araujo Gomes 55 Telma Marques Gadelha 56 Taíza Pricila Gama Moura 57 Clicia Silva de Souza 58 Genir de Araujo Gomes 59 Roziene Diniz da Silva e Silva 60 Angela Maria Bento Mesquita

61 Marluce dos Santos Borges de Souza 62 Jociedna Freitas da Rocha 63 Alcirlandia Queiroz Martins 64 Valmerim Moçambite Gonsalves 65 Maria do Socorro Lopes Nascimento Inácio 66 Francio Agleison da Silva Carvalho 67 Jandira Freitas de Almeida 68 Tyago Mendes Siqueira 69 Ludimila Santos de Lima 70 Fabiane Cruz dos Santos 71 Maria Patrocinia da Conceição Alves 72 Eliane Cardilha Bastos 73 Angélica Almeida dos Santos 74 Rodrigo Machado Monteiro 75 Rainara Conceição da Silva 76 Célia Queiroz da Rocha 77 Marinete Prado dos Santos 78 Flávia Aquino de Lima Araújo 79 Isis Macahuachi Lopes 80 Daiane da Silva Lopes 81 Franciamar Marques de Araujo 82 Maria de Nazeré Gomes Araujo 83 Dinair Samara Almeida de Freitas 84 Adriele Almeida de Freitas Souza 85 Alderi da Silva Ferreira 86 Jucicleia Campos Bezerra 87 Rozildo Silva de Souza 88 Maia de Jesus da Costa Rufino 89 Andreia Silva e Silva 90 Rosana Lopes de Lima

91 Alice Bezerra Alves 92 Nágela Soares da Cruz Silva 93 Gislane Martins Bicalho 94 Angela Nascimento de Araújo 95 Carlos Antonio do Nascimento Alves 96 Jessé Lima Bandeira 97 Jhonattan dos Santos 98 Fabricia Barbosa Batista 99 Vanderly Prado dos Santos 100 Maria Bethânia da Silva Rodrigues 101 José Berenildo da Silva Rodrigues 102 Dulcileide Menezes de Souza 103 Jacineide Freire de Lima 104 Silane Batista Marinho 105 Márcia Vileme de Araújo 106 Raimundo Oliveira Alves 107 Quedila Flores da Costa 108 Gilvane Farias da Silva 109 Maria Leiliane Pinto de Araújo 110 Antonia Silva dos Santos 111 Maria Antonia Oliveira Valentim 112 Edineis Silva dos Santos 113 Lediana Souza de Lima 114 Erikson Bezerra Wolstein 115 Maria de Lurdes Maciel do Nascimento 116 Josilene Tavares Nunes 117 Paulo Pereira de Lima 118 Gisaldo Moreira da Silva 119 Maria Neiry Mendonça Sabóia 120 Naiani Guimarães da Silva

121 Ageu Lima de Freitas 122 Arli Oliveira da Costa Freitas 123 Lauriete Freitas Pereira 124 Maria Guinéia Oliveira Alves Araújo 125 Ozélia de Oliveira Alves 126 Ivaneide da Silva Araújo 127 Manulani Lima de Oliveira 128 Tatyane Rodrigues Marcolino 129 João Barreto Correia 130 Delciane Chagas Martins 131 Daciclene Martins das Chagas 132 Francisca das Chagas Santos de Lima 133 Claudiana Lima dos santos 134 Esvando Silva e Silva 135 Adalto Pereira Braga 136 Enivaldo Ferreira Ribeiro 137 Nazaré Maciel Rodrigues 138 Adriana Pereira Braga 139 Raimundo Gomes Raimundo 140 Maria Leci dos Santos Alves 141 Quedinei Barreto Correia 142 Maria Do Carmo Ribeiro Barros 143 Wanderson Souza de Oliveira 144 Fábio Batista Rodrigues 145 Jandreia de Queiroz Oliveira 146 Janei Sales de Oliveira 147 Josué Lima do Nascimento 148 Rozimar Serpa de Freitas 149 Nilvan Souza da Silva 150 Antonio Tavares de Souza

151 Manoel Silveira Rodrigues 152 Antonia Queiroz Martins 153 Ana Cléia da Silva Vieira 154 Rosany Silva de Oliveira 155 Mylla Christie Castro Dias 156 Melicia Saboia da Silva 157 Jozias Araujo Maciel 158 Leonardo da Silva Borges 159 Camila Rodrigues da Silva 160 Wellington Alexandre Nery 161 Pamela Paulina Padilha 162 Girleudo Rodrigues da Silva 163 Gilvan Silva e Silva 164 Jerry Correia Marinho 165 Francisca Silva da Silva 166 Adevanço Padilha da Silva 167 Jairla Wolstein Brito 168 França Cruz dos Santos 169 Manoel Rivelino Nogueira da Silva 170 Cilene Valdivina 171 Valdeniza Tavares de Oliveira 172 Robecildo Gomes Ribeiro 173 Paulino Saldanha da Silva 174 Adalgiza da Silva Ribeiro Neta 175 Luan Cavalcante de Araujo 176 Jailson da Silva 177 Marilene Ferreira Barbosa 178 Maria José Ciriaco do Rego Batista 179 Deiciane Lima Barreto 180 José Queiroz da Silva

181 Mauricio Leonardo de Souza Santos 182 Maria Gifone Pereira 183 Ester Batista Pereira Rocha 184 Leticia da Silva Lima Paiva 185 Elenildo Rodrigues da Silva 186 Rodrigo Cruz dos Santos 187 Raimundo Menezes de Souza 188 Aurelinda Tavares Gomes Bezerra 189 Maria da Silva Barros Manchineri 190 Valdilene Alves da Silva Manchineri 191 Maria Nubia da Silva Barros Manchineri 192 Gerubal Paiva Pereira Lima 193 Diná Menezes Pereira 194 Erivaldo Ferreira Ribeiro 195 Jackson Cardoso Barbosa 196 Ivanilde Silva de Araujo 197 Evangelina Sousa da Silva Martins 198 Daniela Almeida dos Santos 199 Marly Silva do Nascimento 200 Ederlene Batista de Sousa 201 Maxmille Santos Mendonça 202 Ivana Valentim da Silva Rocha 203 Francisca dos Santos Nascimento 204 Sebastião Aglizio Silva da Silva 205 Levi Aquino Freire 206 Alexandre Ferreira Barros 207 Sebastião Alves Rodrigues Manchinery 208 Maria Gloria Ribeiro Barros 209 Silvane da Silva Santos 210 Madalena Marques de Araujo Paiva

211 Luzineide Pinheiro dos Santos 212 Luzia da Conceição Alves 213 Auryane Marcolino Chaves 214 Quézia Menezes Ferreira Martins 215 Wendel Silva de Araujo 216 Silvania Alexandre Macedo Ribeiro 217 Enivania Macedo Ribeiro 218 Vanda Araujo de Amorim 219 Natailene Silva de Almeida 220 Noêmia dos Santos Alves 221 Mayra Kauanne Santos Sollner 222 Ariane Maria de Araujo 223 Altair Mariano de Mendonça Neto 224 Roseli Hermogenio da Silva 225 Celina do Nascimento Valentin 226 João Oliveira de Araujo 227 Maria Enilsa de Oliveira 228 Débora Nascimento da Silva 229 Elizangela Rodrigues Braga 230 Adjan Mariano da Silva 231 Odinéia de Araujo Teixeira 232 Gleissy Nogueira Ortiz 233 Maura Nascimento de Souza 234 Rozineide de Sousa Gama 235 Francisca Nalva Araújo Gifone 236 Artemia Nascimento de Araújo 237 Fernanda Cavalcante Medeiros 238 Miraceles Lima de Freitas 239 José Berenilson da Silva Rodrigues

Por Jerry Correia

