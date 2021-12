Procon de Epitaciolândia é implantado por meio de parceria entre governo e prefeitura

Nesta quinta-feira, 23, o governo do Estado, por meio do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-AC), firmou parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia para a implantação do Procon Municipal e da Divisão Regional do Procon no Alto Acre. O termo de cooperação técnica foi celebrado entre a presidente do órgão, Alana Albuquerque, e o prefeito Sérgio Lopes.

A expectativa é que os serviços sejam oferecidos à população ainda no primeiro trimestre de 2022. Em janeiro, os servidores cedidos pela Prefeitura serão capacitados para atuarem na futura unidade, que, além do atendimento na garantia da defesa do consumidor, realizará campanhas educativas, orientação aos comerciantes locais e fiscalização.

“A instalação do Procon na região representa um avanço imensurável para garantir a proteção e defesa dos direitos dos consumidores, principalmente aqueles mais vulneráveis. Agradecemos a parceria e apoio do prefeito Sérgio Lopes e sua equipe. Nossa intenção é garantir, cada vez mais, o aprimoramento sobre as relações de consumo. Trabalharemos juntos exatamente para isso, oportunizando o exercício da cidadania. O Procon Municipal representa exatamente esse compromisso e responsabilidade com a população”, explicou Alana Albuquerque.

A Prefeitura de Epitaciolândia também assumiu o compromisso de ceder o espaço físico para o funcionamento do órgão, assim como o material de escritório necessário. Muito em breve, o serviço também será implantado na cidade vizinha de Brasileia, beneficiando quase 50 mil pessoas.

Comentários