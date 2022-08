Procon recebeu 5 queixas e fiscalizou 30 estabelecimentos na Expoacre

Por Edmilson Ferreira

O Procon já realizou 30 ações de fiscalização nos três primeiros dias da Expoacre. Nesse período recebeu cinco reclamações envolvendo a relação de consumo e procedeu 270 atendimentos educativos.

A entrega do material educativo está sendo feita na tenda do Procon, localizada ao lado da Caixa Econômica. Já a fiscalização é realizada em toda a área do evento, com as equipes do órgão verificando se todas as empresas participantes estão de acordo com a lei.

A diretora do Procon, Alana Albuquerque, explica a atuação do órgão. “A realização desse trabalho conjunto irá possibilitar a proteção e defesa dos consumidores acreanos, bem como contribuir com o bom funcionamento do evento”, disse.

Os procedimentos que podem ser feitos no Box 06, localizado no Galpão Institucional do Parque de Exposições, em Rio Branco.

