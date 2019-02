Vanderson da Rocha, de 27 anos, estava sendo procurado pela polícia de três municípios do Vale do Juruá e morreu em confronto com a PM ao resistir a prisão nas imediações das cidades de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

Ele era suspeito de ser chefe de uma organização criminosa e de praticar vários crimes em Porto Walter e teria tentado matar uma mulher no último domingo (17).

Segundo a polícia, Rocha morava em Cruzeiro do Sul e no ano passado foi para Porto Walter com a finalidade de comandar as ações de uma organização criminosa onde teria praticado vários crimes.

Ao chegar no porto de Rodrigues Alves, o suspeito era aguardado por uma equipe da PM que tentou prendê-lo, mas não conseguiu. De acordo com a PM, ele teria apontado a arma para o condutor do barco que o conduzia de Porto Walter e obrigou o homem a seguir para o outro lado do rio para não ser capturado pela polícia de Rodrigues Alves.

Outra equipe da PM de Cruzeiro do Sul, que estava na outra margem do rio, tentou abordá-lo quando ele deixava a pequena embarcação e tentava se embrenhar na mata. De acordo com o major Evandro Bezerra, o suspeito teria efetuado um disparo contra os policiais que revidaram.

“O indivíduo estava vindo de Porto Walter em procedimento de fuga, extremamente perigoso, e ao perceber a presença da nossa guarnição, ele empreendeu fuga para uma região de vegetação e quando os policiais anunciaram a prisão do mesmo, ele de posse de arma de fogo não se rendeu e efetuou um disparo contra a guarnição. Então, em legítima defesa, um policial efetuou um disparo e atingiu o indivíduo”, disse o comandante da PM.