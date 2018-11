O procurador-geral adjunto para Assuntos Administrativos e Institucionais do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, recebeu nesta sexta-feira, 23, a Comenda “Mérito Excelso”, concedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC).

A honraria é destinada ao reconhecimento de personalidades ou instituições civis e militares que de alguma forma contribuíram com a criação e fortalecimento do órgão, por meio de suas ações e serviços. A procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, esteve presente na Sessão Solene realizada no Plenário Conselheiro Hélio Saraiva de Freitas da egrégia Corte de contas.

“Hoje temos a grata satisfação de conceder a mais alta comenda desse Tribunal a personalidades civis e militares que contribuem conosco. É uma forma de reconhecer o mérito de cada um dos nossos agraciados concedendo essa medalha. Vocês contribuíram para o engrandecimento dessa egrégia Corte”, Agradeceu o presidente do TCE/AC, conselheiro Valmir Ribeiro.

Além do procurador também receberam a Comenda outras autoridades, entre elas o governador Tião Viana e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Ney Amorim. Oswaldo D’Albuquerque foi procurador-geral de Justiça do Ministério Público por dois mandatos consecutivos, entre janeiro de 2014 e janeiro de 2018.

O procurador de Justiça dedicou a homenagem aos seus colegas de trabalho, membros do MPAC, servidores da Instituição e à sua família. Também citou os três níveis de gratidão: artificial, intermediário e o mais profundo.

“Agradeço por poder contribuir, na medida das minhas possibilidades para os nossos projetos e trabalho, nossas reflexões e nosso diálogo. É neste preciso sentido que vos digo: muito obrigado”, externou o procurador de Justiça citando o catedrático português, Antônio Novoa.

Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto também citou em seu discurso, uma reflexão do pacifista indiano Mahatma Gandhi:

“Se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos. A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo a fora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito aquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E, quando tudo mais faltasse, um segredo: o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída”.

