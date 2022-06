Procuradora é brutalmente agredida por colega em SP após abertura de processo disciplinar contra o agressor

Na manhã desta segunda-feira, 20, em agenda ministerial, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), participou do lançamento do Programa Mães do Brasil, em Rio Branco.

O programa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) foi apresentado por Ana Muñoz, secretária Nacional de Políticas para Mulheres: “Ele foi implementado visando promover a articulação, a consolidação e o fortalecimento das políticas de proteção e assistência integral à gestante e à maternidade no país”.

O programa federal também pretende estimular a integração de políticas públicas e fomentar ações para a promoção dos direitos relativos à gestação e à maternidade, assim como fomentar a inserção e a reinserção das mulheres mães no mercado de trabalho, a conciliação trabalho-família e a equidade e corresponsabilidade no lar.

Na ocasião, a secretária nacional também ouviu as mulheres assistidas pelo Centro de Atendimento à Vítima, do Ministério Público do Acre e de mulheres que estão em cumprimento de medidas privativas do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen), onde contribuíram com relatos e troca de experiência, relatando suas vivências e dificuldades.

Jerusa Santos, técnica da SEASDHM, acompanhou o lançamento e exaltou: “Esse programa é de grande relevância para o nosso estado, promovendo políticas públicas que amparam as mulheres no exercício da maternidade até o nascimento do bebê, garantindo um desenvolvimento saudável. É um grande fortalecimento para a nossa rede de apoio e proteção”.

Milca Oliveira, coordenadora da SEASDHM no Vale do Juruá, participou do lançamento e acrescentou: “O Estado já faz parte do programa e agora cabe aos municípios participarem, buscando a adesão em suas cidades, combatendo violências e assistindo as mães em vulnerabilidade de nossa sociedade”.