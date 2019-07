Com o projeto, ele afirma que conseguiu, além de atrair os consumidores, ampliar em 100% o valor do produto em relação as outras variedades.

“Eu tive acesso a um vídeo antigo e, quando cheguei em Jaru, lembrei que o vídeo mostrava essa produção de lá, conversei com um senhor e ele ficou de mandar as sementes, mas não mandou. Foi então que um professor meu da universidade foi fazer um trabalho naquela cidade e pedi para ele trazer umas mudas e ele trouxe”, conta Silva.

Em março, o produtor iniciou o plantio com o apoio do filho, Bruno Oliveira, que também é engenheiro agrônomo, com o qual divide as tarefas do Viveiro Vô Raimundo, que fica no Ramal Feijão Ensosso, a dois quilômetros da cidade e Mâncio Lima.