Em entrevista a uma emissora de Rádio em Cruzeiro do Sul, no último final de semana, o governador Tião Viana se vangloriou do estado que ele governa há oitos anos, por ter “despontado em crescimento econômico, na industrialização e, principalmente, na geração de novos empregos”.

O governador disse também, que o Acre está melhor destacado economicamente, bem mais que estados desenvolvidos como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Roraima. Segundo disse Tião Viana, um estudo feito pelo Banco Itaú revelou que o Acre vem se destacando, não somente nas áreas de industrialização, mas no caminho correto do desenvolvimento pleno para a economia de futuro.

Apresentando dados do Cadastro Geral de Emprego (Caged), Viana se disse satisfeito com sua gestão. “É gratificante ver o Acre crescendo na industrialização de pequenas embarcações, na fabricação de biscoitos e na indústria de água de côco. Isso tudo é fruto de um trabalho árduo e compromissado com a nossa economia e a nossa gente”.

Confira entrevista na integra clicando AQUI.

POR SALOMÃO MATOS