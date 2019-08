Verônica Rodrigues /SECOM

A Prefeita Fernanda Hassem, juntamente com a Secretária Municipal de Educação, Luíza Amaral, participaram na quinta-feira, 29, na escola Conci Alves de Melo, da cerimônia de formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).

A cerimônia foi conduzida pelo Sargento Plácido Moreira que é coordenador do programa, ele ressaltou que essa é uma ação realizada com muita luta e dedicação. Na oportunidade agradeceu os parceiros por mais um trabalho concluído com sucesso, inclusive contando com o apoio da Prefeitura.

Durante a formatura os alunos prestaram juramento, evidenciando o compromisso em manter uma vida saudável, longe das drogas. Os alunos vencedores do concurso de redação também receberam medalhas e prêmios.

Evaldo Nobre, pai de aluno do programa destacou a importância do Proerd e agradeceu a escola pela formação do seu filho, “eu quero agradecer a prefeitura de Brasiléia e o Sargento Plácido pelo curso, meu filho conseguiu aprender bastante, além do que já ensinamos em casa. Agradeço muito a escola porque todos os alunos têm noções reais dos perigos causados pelas drogas”, destacou.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, o Proerd tem um papel de fundamental importância nas políticas de combate às drogas e a prefeitura de Brasiléia sempre vai ser parceira dessas ações. “Para mim é sempre um renovo participar das formaturas do Proerd. Quero destacar o trabalho desenvolvido pelo sargento Plácido, ele desempenha um trabalho social que é cuidar de vidas. Quando ele trás essa aprendizagem para as crianças significa trabalhar o nosso presente e o futuro. Não aguentamos mais esse cenário de violência que o Brasil atravessa e Brasiléia também, é preciso se trabalhar na base. A prefeitura de Brasiléia sempre vai ser parceira dessas ações”, afirmou.

A Secretária Municipal de Educação, Luiza Amaral, falou sobre a importância do programa para a educação no município. “O Proerd é de grande importância no combate ao uso de drogas, e entendendo essa importância, a Secretaria Municipal de Educação, abraça o programa”.

Desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, com o apoio das escolas e famílias dos alunos, através de ações de prevenção e combate às drogas e à violência. Além de trabalhar também a formação de pais, com orientações sobre como perceber sinais de envolvimento dos filhos com as drogas e a violência, valorizando a proposta de reforço do diálogo dentro da família.

1 de 3

Comentários