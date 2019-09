Por Evandro Cordeiro

O Professor universitário, acadêmico de Ciências contábeis e ex-congressista da (UNE), União Nacional do estudantes,Dimas Gurgel, defende a ampliação do debate, referente aos altos preços cobrados nas tarifas de energia dos Acrianos, Gurgel foi o autor do abaixo-assinado que resultou na “saída” dos Haitianos do Acre, defendeu ainda em sua época de líder estudantil, a valorização e aceitação da carteira de estudantes na fronteira, que na época, não era aceita por alguns empresários e donos de casas noturna.

Segundo Gurgel, é preciso ampliar audiências publicas para todos segmentos sociais, sabemos que foi realizada uma audiência na (ALEAC) em torno de tal assunto, mas apenas para empresários e comerciantes, nada contra esse setor, que aliás, admiro e respeito, são verdadeiros heróis, pagam uma carga tributária elevada e geram empregos, mas é preciso levar o debate para outras classes, ouvir o professor, colonos, estudantes, seringueiros e representantes de comunidades, isso só será possível democratizando o debate, dividindo por regiões, conhecendo a realidade de cada lugar, disse Gurgel.

Dimas defende que o debate seja levado para o interior do estado, gerando um grande debate entre às partes interessadas “Stakeholder”,que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa.Precisamos debater com o Ministério Publico,Sociedade Cível, Parlamentares, Energisa acre e, outros setores de interesse, não podemos isolar o debate, excluindo municípios com Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Plácido de Castro e, tantos outros.Finalizou Gurgel.