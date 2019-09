Os profissionais da Secretaria de Educação de Epitaciolândia participaram, nesta terça-feira (17), de uma Capacitação da Plataforma Conviva, a iniciativa tem o objetivo de qualificar as equipes técnicas no uso da plataforma, contribuindo para a melhoria da educação pública.

Participaram do encontro, realizado no município de Brasiléia, Gestores Escolares, Coordenadores e Auxiliares Administrativos da Secretária Municipal de Educação de Epitaciolândia.

A capacitação abordou o guia de uso do Conviva e o planejamento estratégico e participativo para implementação da plataforma, além de apresentar diversas ferramentas disponibilizadas para a instituição, que possibilitam organizar as informações da Secretaria.

A Articuladora do CONVIVA Thaisa Cavalcante enfatizou a importância da Plataforma para Administrar melhor as escolas. “A plataforma é uma nova forma de comunicar e integrar as escolas e corpo técnico, e com isso os dirigentes terem acesso a todos os dados.” Salientou a Articuladora

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino, falou da importância da Plataforma no dia a dia dos gestores e coordenadores escolares. “Sabemos que com a essa plataforma os gestores e administradores das escolas terão uma ferramenta que vai facilitar os trabalhos e organizar as ações administravas das escolas.” Destacou Cleomar Portela.

