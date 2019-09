Leila Ferreira/SECOM

Durante toda terça-feira, 17, profissionais da educação das prefeituras do Alto Acre participaram no auditório do Centro de Educação a Distância (CEDUP), da capacitação realizada pela União Nacional dos Dirigentes municipais de Educação (UNDIME).

A qualificação é direcionada para a plataforma digital Conviva, um ambiente virtual totalmente gratuito, que apoia a gestão das secretarias municipais de educação, favorecendo as condições de aprendizagem.

Para a Secretária de Educação professora Luíza Amaral, o Conviva é importante para integrar o sistema nacional. “Na plataforma Conviva vamos poder buscar experiências de outras secretarias do país e repassar a nossas experiências também, é uma integração da educação e essa parceria só é possível pois a prefeitura de Brasiléia na pessoa da prefeita Fernanda Hassem, buscou parcerias com Epitaciolândia para que esta capacitação esteja acontecendo”, finalizou.

O objetivo do Conviva é que os gestores, tanto das secretarias quanto das escolas, tenham acesso a todos os dados, com área de conteúdos e ferramentas que serão alimentandas e irá contribuir para melhorar a qualidade da educação.

Thaisa Cavalcante articuladora do Conviva falou dessa importante plataforma. “Conviva é uma plataforma de gestão que envolve a área técnica das secretarias para integrar os dirigentes, com acesso a todos os dados. Tenho certeza que vai contribuir bastante para os profissionais do Alto Acre” destacou.

A Secretária de Educação Luíza Amaral participou da abertura, no ato representando a prefeita Fernanda Hassem, Secretário de Educação de Epitaciolândia Cleomar Portela, Thaisa Cavalcante articuladora do Conviva nacional e representantes das secretarias de educação de Xapuri e Assis Brasil.

