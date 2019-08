Atividade foi executada como contrapartida de projeto contemplado em edital do Fundo de Penas Pecuniárias e contou com a participação de 90 profissionais.

No Fórum da Comarca de Assis Brasil, 90 profissionais de órgãos municipais e estaduais participaram de formação na última quinta-feira, 8, para qualificação que permite que tenham uma melhora atuação no trabalho com adolescentes e jovens dependentes químicos. Além disso, também foram passados procedimentos para que os participantes pudessem realizar a primeira abordagem desses jovens.

Entre os profissionais que compareceram nos dois turnos da ação educativa estavam: funcionários do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), professores da rede municipal e estadual, conselheiros tutelares, grupo de mobilidade humana, membros da Rede de Proteção à Mulher e autoridades do Município.

A capacitação, ministrada pela psicóloga Janete Andrade, foi promovida pela Associação de Pais e Amigos Dependentes Químicos (APADEQ) de Cruzeiro do Sul, como contrapartida de projeto contemplado em edital do Fundo de Penas Pecuniárias da Comarca de Assis Brasil. A contrapartida principal do projeto é contribuir para reabilitação de dependentes químicos e, secundariamente, prestar cursos para integrantes da comunidade que lidam diariamente com dependentes.

O juiz de Direito Alex Oivane, titular Vara Única da Comarca de Assis Brasil, participou da atividade, que promoveu a prevenção ao uso de álcool e outras drogas nas escolas. Na mesma ocasião, alguns internos da APADEQ que vieram junto com os servidores da associação, fizeram a pintura da fachada do Fórum.

