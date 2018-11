Todo mundo torce para que seu bebê se transforme em um vencedor na vida. Estimular as crianças corretamente desde o começo é a melhor maneira de garantir essa vitória.

O Programa Criança Feliz, criado em 2016 pelo governo federal e implantado em Brasileia em 2017, surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos ferramentas para promover seu desenvolvimento integral.

O objetivo do programa é Promover o desenvolvimento infantil integral; Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança; Cuidar da criança em situação de vulnerabilidade até os seis anos de idade; Fortalecer o vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças; Estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas; Facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos de que necessitem.

A Coordenadora do Programa em Brasileia, Eva Amorim, fala a respeito do trabalho desenvolvido. “Por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Programa Bolsa Família, as equipes do Criança Feliz fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil”, informou Eva.

A equipe faz a cobertura de 11 bairros na cidade de Brasileia, realizando o acompanhamento de 140 famílias, o programa sugere que a equipe em cada município realize o acompanhamento de 150 famílias.

