Ação que começa junto com o verão no Acre beneficiará a todos os municípios do estado

Foi só o tempo firmar e a temperatura indicar que cessou o tempo das chuvas amazônicas para que o governo do Acre marcasse a data para dar início às ações de recuperação de ramais em todo o estado. Na tarde desta quinta, 30, o governador Gladson Cameli acompanha o início dos trabalhos de recuperação de ramais na região de Rio Branco, na Estrada Transacreana, Ramal Barro Alto Km 15 e Ramal Liberdade Km 60.

Na sexta-feira, 31, às 9 horas, na Usina de Asfalto (BR 364), em Sena Madureira, o governador lança oficialmente o programa Ramais do Acre beneficiando Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

A agenda que oficializa o início desta ação continua sábado pela manhã, 1º, com o lançamento do programa em Brasileia, às 9 horas, para marcar o início das ações na região do Alto Acre, abrangendo os municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri. Nas duas ocasiões serão assinados termos de Cooperação Técnica para Regularização Fundiária. O governo irá assinar o convênio para a realização do programa de recuperação de ramais com todos os municípios.

A solenidade de assinatura dos convênios terá a participação dos secretários de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano (Seinfra), Produção e Agronegócio (Sepa), de Educação (SEE), do presidente do Deracre e dos prefeitos de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Por meio do programa Ramais do Acre, o estado irá oferecer recurso financeiro às prefeituras, que poderá ser usado para compra de combustível (70%), recuperação de máquinas e drenagem (30%). Os ramais da rota de transporte escolar são prioritários, assim como aqueles que servem para o escoamento dos produtos agrícolas. “As prefeituras deverão definir quais são estes ramais, os que devem receber os investimentos neste momento”, explica o presidente do Deracre, Ítalo Medeiros.

Recuperar os ramais do estado para dar trafegabilidade aos produtores rurais é uma preocupação do governador Gladson Cameli. No dia 21 de maio, Cameli protocolou junto à Caixa Econômica Federal projetos para a liberação de recursos na ordem de R$ 94 milhões originários de emendas das bancadas e que estavam disponíveis desde 2017. Como não foram usados, o Estado corria o risco de perdê-lo. Uma força-tarefa entre gestores, engenheiros e técnicos foi realizada para garantir a aplicação do recurso.

Cameli destacou o quanto é importante a recuperação dos ramais do Acre para melhorar as condições de vida dos produtores rurais e ribeirinhos permitindo que garantam a própria subsistência e a oferta de produtos agrícolas para o mercado local. “É uma ação que gera autossustento para o homem do campo, fomenta o micro e pequeno empreendimento de agronegócio e dá melhores condições de vida para a população rural”.

AGENDA/SENA MADUREIRA

Data: 31/05/19 (sexta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Usina de Asfalto – BR-364 – Sena Madureira

AGENDA/BRASILEIA

Data: 1º/06/19 (sábado)

Horário: 9 horas

Local: Avenida Manoel Marinho Monte – Alberto Castro – Brasileia

