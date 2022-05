Programa Mais Luz para Amazônia leva energia elétrica limpa e renovável para acreanos  

Para celebrar o 1° de Maio, a Prefeitura Municipal de Brasiléia juntamente com os sindicatos da Educação, Administração e Saúde, realizou um dia muito especial em comemoração ao Dia do Trabalhador. O evento aconteceu no clube do Sinteac localizado no km 07 e contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, vereadores Jurandir Queiroz, Elenilson Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisca Bezerra, secretários municipais e trabalhadores de Brasiléia.

Foi realizado um dia de lazer e muita diversão, com almoço e sorteio de prêmios aos servidores municipais que trabalham para atender, cuidar e prestar serviços de qualidade a toda população.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Francisco Dantas, considerou positiva a festa do Dia do Trabalhador, realizado em parceria com a prefeitura de Brasiléia. “Esse evento é muito importante, demonstra a valorização, respeito e a importância que os trabalhadores têm para o nosso dia-dia. Eles trabalham, prestam seus serviços com amor e carinho. Com isso, oferecer um momento de confraternização e alegria em família. È um trabalho em conjunto com as três entidades Sindicais. Eu quero parabenizar o trabalho que ela vêm desenvolvendo junto aos sindicatos e também na cidade”, disse.

A moradora do bairro Leonardo Barbosa e servidora municipal, Lucimar da Silva Vieira, esteve com a família na festa em homenagem ao Dia do Trabalhador. “Para mim está sendo um dia muito importante estamos aqui no SINTEAC comemorando o dia de todos o trabalhadores. A festa foi perfeita!, Está muito legal aqui,” opinou.

O senhor Jorge Barbosa da Silva, funcionário do município de Brasiléia há 24 anos, fala da alegria de comemorar o Dia do Trabalhador. “Eu fico muito feliz por ter um dia de lazer para os trabalhadores. “Me sinto honrado pelo trabalho que presto à população de Brasiléia”, destacou.

O vereador Jurandir Queiroz também prestigiou a festa em alusão ao Dia do Trabalhador. “Sabemos da importância que tem todos os trabalhadores, tanto da inciativa pública ou privada e que contribui para o desenvolvimento do nosso município. Eu quero parabenizar os sindicatos pela inciativa e também a prefeita Fernanda Hassem por ser parceira do trabalhador”, enfatizou.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da realização da festa do Dia do Trabalhador, em parceria com os três sindicatos. “Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com saúde reunidos. Há dois anos que a agente não realizava essa festa. Esse ano juntamos os três sindicatos: Educação, Saúde e Administração para promover essa festa para todos os trabalhadores do município de Brasiléia. São eles que com muita determinação, ajudam e fortalecem no desenvolvimento do nosso município”, Afirmou a prefeita Fernanda Hassem.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários