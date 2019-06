Para conhecimento público o Partido Progressista, sigla do governador Gladson Cameli, deverá ter candidatura própria pela primeira vez nas próximas eleições. Um dos nomes mais cotados a pré-candidato a prefeito. é do ex-vereador Vagner Galli, que praticamente fundou o partido em Brasileia e sempre assessorou e coordenou campanhas do atual gestor do Estado.

Vagner Galli, têm formação em Administração, foi Presidente da Câmara de vereadores, tem ficha limpa e ligação forte com o homem do campo. Além do vínculo de amizade com diversos empreendedores da cidade. Atualmente ocupa um cargo no Governo, prestando diversos serviços de assessoramento na Secretaria de Educação de Ensino em Brasileia.

O mesmo afirmou que, apesar de ter um convite “açucarado” por outros partidos, já teria mencionado que, se for para enfrentar o desafio, prefere que seja no próprio partido, onde têm uma história de sustentação política, a qual consta Deputados, Senadores e o Governo. E ainda, conta com o assessoramento de seu irmão (Victório Galli), que é um dos principais assessores da Presidência da República em Brasília.

Desta forma, o Progressista está praticamente pronto e preparado, com uma chapa de pré-vereadores quase que completa, segundo Sebastiana Silva Nascimento, atual Secretária Executiva Municipal do Progressista em Brasiléia.

Assim sendo, o Partido Progressista afirma que seu principal objetivo é ver Brasileia com mais desenvolvimento, mais geração de emprego e consequentemente renda, com participação efetiva da população em decisões pertinentes a este desenvolvimento, não apenas com o envolvimento do morador urbano, mais do rural e extrativista, devolvendo assim a esperança de se ter à tão almejada qualidade de vida.

