Projeto Cidadão é realizado na zona rural de Assis Brasil nesta quinta-feira

Wellness é uma categoria feminina , na categoria wellness, a aparência das competidoras deve ser saudável e sem gordura corporal excessiva.

“Consegui subir no palco de fisiculturismo pela primeira vez do jeito que eu sempre sonhei …100% Natural, me desafiando ao máximo mesmo com a rotina do dia a dia, mesmo com todas as críticas ,Eu consegui…consegui subir em cima de um salto e mostrar minha bunda pro público …Consegui superar todos os monstros e dificuldades diárias ,Consegui não desistir mesmo quando eu tive vontade” Disse Paulinha

Fisiculturismo é uma prática que visa o desenvolvimento dos músculos corporais a partir da hipertrofia muscular, ou seja, aumento no volume da massa.

Criada no ano de 2005 pela International Federation of Fitness and Bodybuilding (IFBB) do estado do Rio de Janeiro, a categoria Wellness é dedicada a mulheres que pretendem desenvolver um físico menos musculoso, pouco atlético e esteticamente agradável.

CONHEÇA A MENINA QUE SAIU DE BRASILEIA NO MUNDO FITNESS NA CAPITAL ACREANA

Tudo iniciou quando Maria Paula Santos da Silva (Paulinha Santos) optou pela faculdade de educação física, Paula sempre gostou de esporte, porém não levava tão a sério esse mundo, foi quando iniciou as aulas práticas na faculdade e percebeu o quanto era importante ser uma acadêmica ativa, já que tinha escolhido tal profissão.

Quando estava no terceiro período passou a estagiar no (SESC), logo se identificou com a modalidade de musculação, foi aprendendo diretamente na prática e aos poucos se apaixonando e percebendo que fazia um bem imenso tanto para seu corpo quanto para a mente, foi se dedicando e gostando cada dia mais.

No início as dificuldades surgiram e uma delas foi encontrar um horário para a prática de musculação, a correria do dia a dia era grande e, mesmo amando o que fazia se tornou cansativo.

Logo, Paula descobriu que não adiantava cuidar da saúde dos outros e não cuidar da sua própria, então passou a ter mais foco e disciplina.

Dificuldades

“No âmbito de estética não duvide o mais difícil é alimentação (essa é a maior dificuldade) treinar uma hora por dia é fácil, resistir as delícias de comidas durante 23 horas é difícil, mas é algo que vamos moldando e adequando a nossa realidade” Conta Paula

Apoio

Infelizmente nossa área ainda tem um déficit muito grande e não é tão simples ser fisiculturista, o esporte ainda não tem apoio no nosso estado e pouquíssima visibilidade!

Dicas para iniciantes

Para aqueles que almejam o mundo fitness, vai uma dica. Não pense em praticar exercício até atingir um objetivo, leve ele pra vida, use como um remédio diário porque ele é exatamente isso (porém os efeitos colaterais são :qualidade de vida, bem-estar, disposição, diminuição de estresse, felicidade, diminuição de depressão, autoaceitação) não duvide, não tenho um corpo legal, tenho uma mente feliz, sou uma pessoa mais forte, mais disciplinada, mais disposta, eu me amo hoje e quem me ensinou isso foi a prática de exercício físico!

Assédio e cantadas

Em relação a cantadas …. Acredite neste mundo fitness existe um respeito que até eu mesmo duvidei um dia, independente dos olhares porque uso roupas curtas, as pessoas me respeitam, elas só julgam enquanto não conhecem você, e independente disso eu sou aquilo que carrego comigo, não o que os outros falam!

Paula Santos é natural de Brasiléia foi estudar na capital acreana e as oportunidades apareceram.

“Amo e sempre amarei minha cidade e quem sabe voltarei, infelizmente minha profissão na cidade ainda não tem valorização por isso optei por ficar aqui” Externou

A Brasileense que ocupa um lugar de destaque no mundo fitness é Personal trainer particular

e professora da Smart Fit academia, mãe de uma princesa 11 anos, formada em educação física com licenciatura e bacharelado

Motivação

“O que me inspirou sem dúvidas foi a minha própria evolução, percebi que quanto mais me dedicava, mais resultados eu tinha, pois a cada dia a musculação me mantém viva e feliz, me encontro a cada peso que levanto e cada desafio que encontro diariamente”

Agradecimentos

Agradeço a Deus, família, amigos, e todos que acreditaram e seguem acreditando no meu trabalho.

