Projeto cria cadastro nacional de pedófilos

Esta é a sexta vez que o TRT-RO/AC é reconhecido pelo Prêmio CNJ de Qualidade

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região foi reconhecido com a categoria Ouro do Prêmio CNJ de Qualidade 2021. O anúncio foi realizado na última sexta-feira (03/12), durante o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O Regional, que abrange os estados de Rondônia e Acre, registrou 82,56% na pontuação do Prêmio instituído em 2019, em substituição ao antigo Selo Justiça em Números, realizado desde 2014. Esta é a sexta vez que o TRT-RO/AC é reconhecido pelo Prêmio CNJ de Qualidade, em razão da busca pela excelência na gestão e no planejamento, bem como pela eficiência na prestação jurisdicional.

Para a presidente e corregedora do TRT-RO/AC, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, o reconhecimento é resultado do esforço e dedicação de magistrados(as), servidores(as), estagiários(as) e demais colaboradores(as). “Muito nos orgulha o comprometimento e amor de todos na promoção da justiça e da paz social na Amazônia. Mesmo com as dificuldades com ganhos em produtividade e ampliação do acesso à justiça pela utilização das ferramentas tecnológicas”, ressaltou.

A premiação avalia quatro eixos temáticos: governança, produtividade, transparência e dados e tecnologia. São 137 critérios que avaliam de forma complexa e sistematizada o desempenho dos 91 tribunais do país.

Segundo o próprio CNJ, a edição deste ano apresentou avanços em relação ao ano anterior, tendo sido implementadas mudanças nos critérios de pontuação e avaliação a pedido dos tribunais. Também foi considerada a situação emergencial do país e, consequentemente, do Poder Judiciário, com o enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Confira como foi o anúncio do Prêmio CNJ de Qualidade no canal do CNJ no YouTube.

