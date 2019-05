Um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados determina que toda agência bancária do país tenha, pelo menos, dois caixas executivos para atendimento ao público.

A sugestão da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil já foi aprovada pela Comissão de Legislação Participativa. De acordo com a entidade, a regra nos pequenos municípios é ter somente um caixa em cada agência.

A proposta ainda vai ser encaminhada para análise das comissões permanentes, mas se for aprovada, os bancos terão o prazo de 180 dias para se adaptar às exigências.