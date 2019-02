Com poucos lugares para a prática ou o incentivo à atividade física no município de Epitaciolândia, o 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros iniciou há um ano, no dia 16 de janeiro, o Projeto Bombeiro Comunidade Saudável, que beneficia cerca de 60 pessoas diariamente com atividades físicas desenvolvidas no pátio do quartel, localizado no bairro Pôr do Sol.

As aulas são coordenadas e ministradas por um soldado da instituição com formação em educação física. Durante uma hora e meia de exercícios funcionais, segunda à sexta-feira, elas são realizadas sem qualquer restrição de idade ou condições para participar.

Para quem não conhece, a prática de atividades funcionais utiliza os movimentos naturais do corpo como pular, correr, puxar, agachar, girar, empurrar e traz benefícios para a saúde. Entre eles estão condicionamento físico, aumento da força muscular, queima de gordura, aceleração do metabolismo, alívio do estresse e melhora em lesões para quem está em processo de reabilitação física.

O projeto nasceu de forma tímida, mas já ganhou o apoio do Poder Judiciário do município, que ajudou com o repasse de recursos para a aquisição de materiais e equipamentos, como incentivo para a continuidade das atividades.

O educador físico Geraldo Oliveira diz que é uma grande satisfação poder proporcionar, à comunidade carente daquela região, momentos de descontração que promovem a saúde física e mental de quem participa. O projeto foi pensado para as pessoas que não têm condições financeiras de frequentarem academia ou tem pouco tempo para a atividade física. “Pensamos nesse projeto com muito carinho e dedicação, sem custo algum, pois nosso prazer é ajudar nossa comunidade, tanto na função como bombeiro, como com projetos como este”, disse o educador.

