Na noite desta quinta-feira,18, o 2° secretário da Câmara Municipal, Vereador Rozevete Honorato(PSB), e os vereadores Antônio Francisco(PT), Rosildo Rodrigues(PT), Mário Jorge Fiesca(MDB), Participaram da solenidade de agradecimentos ao Projeto Rondon pelo os relevantes serviços prestados em Brasileia.Onde atendeu 3.881 pessoas no município.

Foram oferecidos a população da cidade e da zona rural, ao longo de 10 dias. Serviços gratuitos de cursos, palestras em diversas áreas e oficinas, contemplando estudantes, professores, e profissionais da saúde.

O evento aconteceu no auditório do centro cultural Sebastião Dantas e contou com a presença da Prefeita Fernanda Hassem. Que agradeceu a toda equipe do projeto, comissão de estudantes, professores e representante do exército das universidades Univali e Unisantos que trabalharam no município.

Participaram ainda Secretários Municipais, Gestores Municipais e demais autoridades.

O Projeto Rondon é uma iniciativa do Ministério da Defesa que visa a integração social envolvendo a participação voluntária de professores e estudantes universitários na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o bem-estar da população.

