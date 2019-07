Leila Ferreira

A Prefeitura de Brasileia realizou nesta quinta-feira (18), a solenidade de encerramento do Projeto Rondon, no Centro Cultural Sebastião Dantas e contou com a participação da Prefeita Fernanda Hassem, vereadores Rosildo Rodrigues, Antônio Francisco, Mario Jorge e Rozevete Honorato, secretários, assessores e a equipe de rondonistas.

O projeto beneficiou 3.881 pessoas com cursos, palestras e oficinas em diversas áreas, em vários bairros, contemplando estudantes, professores, profissionais de saúde e a população em geral.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a importância do projeto para o munícipio de Brasileia, “Foi uma grande gratidão receber toda equipe do projeto Rondon, que beneficiou varias pessoas em Brasileia deixando marcado com as atividades que foram desenvolvidas que visa melhoria de vida da renda de diversas pessoas em nossa cidade só temos que agradecer pelo trabalho desenvolvido com a população nosso objetivo como prefeitura como ser humano e fazer o melhor pelo próximo” destacou a prefeita Fernanda Hassem.

Desenvolvido pelo Ministério da Defesa, em parceria com governos estaduais, municipais e instituições de ensino superior, públicas e privadas, o Projeto Rondon contribui para a formação dos jovens universitários como cidadãos e para o desenvolvimento sustentável em comunidades pouco assistidas.

Daniel Vilas Boas que esteve coordenador o projeto em Brasileia disse que sai de Brasileia com grantidão. “Fomos muito bem recebidos nossos agradecimentos à prefeita Fernanda, a toda equipe e a população por ter nos acolhido de coração, serão lembranças muito fortes que levaremos para nossas cidades”.

Silvana Alves participou de varias oficina e destacou a importância do projeto “ foi muito bom participar de diversas oficina, a equipe do projeto foram incrível a prefeitura esta de parabéns por ter conseguido trazer o projeto para a nossa cidade isso ajuda a população a desenvolver melhor seus negócios”.

A Prefeitura de Brasileia fez questão de trazer o projeto para o município, garantido todo apoio necessário para os rondonistas realizarem as atividades beneficiando a população.

