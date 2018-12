As visitas íntimas no estado do Acre ocorrem semanalmente

A promotora do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Alessandra Marques, usou sua página no Facebook no domingo (9) para fazer uma declaração polêmica com relação aos presos que cumprem penas nos presídios. Segundo ela, as visitas íntimas deveriam ser extintas, o que diminuiria consideravelmente a corrupção nos presídios estaduais.

“Temos que acabar com visitas íntimas em presídios! Chega!”, disse Alessandra Marques. A medida proposta por ela rendeu elogios dos internautas.