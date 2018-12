Alessandra Marques usou sua pagina no Facebook para fazer a declaração nesta manhã de natal

A Promotora de Justiça do Consumidor, Alessandra García Marques, do Ministério Público do Acre (MP-AC), usou sua página no Facebook nesta terça-feira (25), para desejar um Feliz Natal a todas as pessoas honestas. Aos defensores de corruptos, a promotora disparou como forma de protesto “desejo um feliz nada”.

“Feliz Natal a todos que não desviam dinheiro público, não possuem políticos criminosos de estimação”, destacou a promotora. E continuou as felicitações “aos que não defendem políticos que torram o dinheiro público e deixam os governos sem medicamentos nas unidades de saúde, sem dinheiro e ainda acham que foram ótimos gestores. Para o resto desejo feliz nada”, disparou Marques. Veja postagem abaixo.

Comentários