Um assaltante que ainda não identificado pela Polícia Militar foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (22) após invadir uma residência com mais três comparsas e render uma família na tentativa de levar os bens. O fato ocorreu na rua Palmares, no Bairro Nova Estação, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas, quatro homens não identificados em posse de duas armas de fogo, renderam uma mulher enquanto entrava na sua casa, e em seguida renderam a família. Três dos bandidos começaram a pegar os bens da residência e o outro criminoso teria se deslocado até os fundos da casa. O proprietário que se encontrava na parte de trás e ao perceber a presença do assaltante se aproximando, reagiu com uma arma de fogo após o bandido efetuar um tiro.

O dono da residência efetuou vários disparos contra o criminoso que foi acertado com um projetil na lateral do abdômen. Os outros três bandidos ao escutar os disparos saíram correndo de dentro da casa e fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local se depararam com o criminoso ferido. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar na casa, o homem já estava morto. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

Várias viaturas da Polícia Militar fizeram rondas na região em busca de prender os outros assaltantes, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o reconhecimento e os exames cadavérico. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O proprietário da casa foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.

